Арсеньевский Феодосий (Павел) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньевский Феодосий (Павел) Петрович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.07.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1837 по 1841
Место жительства
По 1837
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1841 по 1849
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1849 по 1887
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.07.1887
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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