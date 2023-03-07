Арсеньевский Феодосий (Павел) Петрович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти02.07.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1837 по 1841
Место жительства
По 1837
Место жительства
С 1841 по 1849
Место жительства
С 1849 по 1887
Смерть
02.07.1887