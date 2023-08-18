Макушев (Макушин) Максим (Максимко) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев (Макушин) Максим (Максимко) Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Макушев (макушин) Тимофей (Тимошка) Естифеев (Третьяков)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Макушев (макушин) Сидор (Ситка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Макушев (макушин) Никифор (Никишка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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