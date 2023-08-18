Макушев (Макушин) Максим (Максимко) Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Макушев (макушин) Тимофей (Тимошка) Естифеев (Третьяков)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Макушев (макушин) Сидор (Ситка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Макушев (макушин) Никифор (Никишка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678