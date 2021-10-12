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Маркова Алена Викторовна
Маркова Алена Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2021
Пол
Женский
Отец
Марков Виктор
Мать
Ионова Тамара Сергеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2021
Отец:
Марков Виктор
Мать:
Ионова Тамара Сергеевна
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