Олькова Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлькова Зоя Александровна

Олькова Зоя Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1931

Дочь: Олькова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович

Родники, Артемовский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Физа Александровна

Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close