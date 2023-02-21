Олькова Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1931
Дочь: Олькова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович
Родники, Артемовский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Физа Александровна
Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Ольков Александр Иванович
Смерть
Неизвестно