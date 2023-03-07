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Чекалов Михаил Васильевич

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

01.11.1916 ст.

Дата смерти

08.11.1986

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1916 ст.

Отец: Чекалов Василий Иосифович

Мать: Чекалова Ксения Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
02.11.1916 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 15.11.1937 по 15.10.1945
11.1937 - 02.1940 - 41 авиаполк | Участник войны против Финляндии (11.1939 - 03.1940) | 02.1940 - уволен в запас | 08.08.1941 - призван по мобилизации 441 техн. рота | 07.1941 - 10.1945 - 10 авиашкола
Рождение ребёнка
04.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
13.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Чекалов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Чекалова Анна Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Анна Макаровна

Смерть
08.11.1986
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