Чекалов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1916 ст.
Дата смерти08.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1916 ст.
Крещение
02.11.1916 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 15.11.1937 по 15.10.1945
11.1937 - 02.1940 - 41 авиаполк | Участник войны против Финляндии (11.1939 - 03.1940) | 02.1940 - уволен в запас | 08.08.1941 - призван по мобилизации 441 техн. рота | 07.1941 - 10.1945 - 10 авиашкола
Рождение ребёнка
04.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
13.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Чекалов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Чекалова Анна Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Анна Макаровна
Смерть
08.11.1986