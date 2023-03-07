Рябушинский Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябушинский Михаил Павлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.06.1880

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1960
г. Лондон, Великобритания
Смерть
1960
г. Лондон, Великобритания
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