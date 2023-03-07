Рябушинский Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения27.06.1880
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1960
г. Лондон, Великобритания
Смерть
1960
г. Лондон, Великобритания