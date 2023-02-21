Федотовский Евсевий Афанасьев
Место рожденияЧереповецкий уезд
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1798
Сын: Федотовский Григорий Евсевьев
Мать ребёнка: Федотовская Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Федотовский Иван Евсевьев
Мать ребёнка: Федотовская Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно