Федотовский Евсевий Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовский Евсевий Афанасьев

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Место рождения

Череповецкий уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Федотовский Афанасий Иванович

Мать: Федотовская Матрона Федорова

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Федотовский Григорий Евсевьев

Мать ребёнка: Федотовская Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Федотовский Иван Евсевьев

Мать ребёнка: Федотовская Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотовская Евдокия Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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