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Пыхачева Матрона Никитична
Пыхачева Матрона Никитична
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Место рождения
Городня
, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения
1744
Дата смерти
1790
Пол
Женский
Отец
Пыхачев Никита Федорович
1700 г.р.
Мать
Пыхачева (Чертова) Екатерина Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Пыхачев Никита Федорович
Мать:
Пыхачева Екатерина Семеновна
Городня
, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1790
Городня
, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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