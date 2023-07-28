Пыхачева Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхачева Матрона Никитична

Место рождения

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Пыхачев Никита Федорович

Мать: Пыхачева Екатерина Семеновна

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1790
Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область