Лоскутова Анна Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти24.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826
В РС 1858 7 мая - 31 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Бракосочетание
До ?.01.1850
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович
В РС 1858 7 мая - 8.5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Лоскутова Матрена Лазаревна
Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович
В РС 1858 7 мая - 6,5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Лоскутова Аксинья Лазаревна
Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович
В РС 1858 7 мая - 5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лоскутов Василий Лазаревич
Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович
В РС 1858 7 мая - полугоду. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Смерть
24.01.1893 ст.
26.01 погребена Лазаря Елизарова Лоскутова жена вдова Анна Иустинова,70 лет. л.109 об. 110.