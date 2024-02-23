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Лоскутова Анна Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

24.01.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС 1858 7 мая - 31 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Бракосочетание
До ?.01.1850

Муж: Лоскутов Лазарь Елизарович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Лоскутов Семен Лазаревич

Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 8.5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Лоскутова Матрена Лазаревна

Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 6,5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Лоскутова Аксинья Лазаревна

Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лоскутов Василий Лазаревич

Отец ребёнка: Лоскутов Лазарь Елизарович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - полугоду. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Смерть
24.01.1893 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
26.01 погребена Лазаря Елизарова Лоскутова жена вдова Анна Иустинова,70 лет. л.109 об. 110.
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