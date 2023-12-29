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Щирин Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Стефан

Мать: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Иулиания

Рождение ребёнка
23.06.1878

Сын: Рыбаков Пётр

Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: (Рыбакова) Анна

Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: (Рыбакова) Наталья

Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания

Рождение ребёнка
15.05.1886

Дочь: Красавина (Рыбакова) Елена

Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания

Рождение ребёнка
27.12.1888

Сын: Рыбаков Василий

Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания

Рождение ребёнка
06.08.1891

Сын: Рыбаков Алексей

Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания

Болтино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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