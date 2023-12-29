Щирин Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Иулиания
Рождение ребёнка
23.06.1878
Сын: Рыбаков Пётр
Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: (Рыбакова) Анна
Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: (Рыбакова) Наталья
Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания
Рождение ребёнка
15.05.1886
Дочь: Красавина (Рыбакова) Елена
Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания
Рождение ребёнка
27.12.1888
Сын: Рыбаков Василий
Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания
Рождение ребёнка
06.08.1891
Сын: Рыбаков Алексей
Мать ребёнка: Рыбакова Иулиания
Смерть
Неизвестно