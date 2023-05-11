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Волохов Михаил Иванович

Место рождения

Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Волохов Иван Иванович

Мать: Волохова Анна Гавриловна

Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гадышева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Волохова Анна Ивановна

Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волохова Анна Ивановна

Смерть
1943
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