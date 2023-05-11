Волохов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Волохов Иван Иванович
Мать: Волохова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гадышева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Волохова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волохова Анна Ивановна
Смерть
1943