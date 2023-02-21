Пономарева (Сафрыгина) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Сафрыгина) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1955

Отец: Сафрыгин Михаил

Мать: не указана

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