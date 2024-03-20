Монахов Кузьма Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахов Кузьма Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1886

Отец: Монахов Илья Феофанович

Мать: Монахова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Монахова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Монахова Ольга Аверьяновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ярославцева Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Монахова Ольга Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Монахова Ольга Аверьяновна

В 1914 г умер сын Александр в возрасте 7 мес от простуды при станции Быково Бронницкого уезда, села Быково
Смерть
Неизвестно
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