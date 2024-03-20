Монахов Кузьма Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1886
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Монахова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Монахова Ольга Аверьяновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ярославцева Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Монахова Ольга Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Монахова Ольга Аверьяновна
В 1914 г умер сын Александр в возрасте 7 мес от простуды при станции Быково Бронницкого уезда, села Быково
Смерть
Неизвестно