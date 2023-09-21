Богданова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Богданов Терентий Антонович

Отец ребёнка: Богданов Антон Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Антон Фомич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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