Богданова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Богданов Терентий Антонович
Отец ребёнка: Богданов Антон Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Антон Фомич
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно