Марченко Матрона Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Матрона Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1879

Дочь: Марченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович

Верхнее Песчаное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.05.1880

Сын: Марченко Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович

Верхнее Песчаное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.08.1885

Сын: Марченко Флор Васильевич

Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1887

Дочь: Марченко Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович

Верхнее Песчаное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.07.1887

Сын: Марченко Фома Васильевич

Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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