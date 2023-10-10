Марченко Матрона Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1879
Дочь: Марченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1880
Сын: Марченко Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1885
Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1887
Дочь: Марченко Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1887
Отец ребёнка: Марченко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно