Лоскутова (Евлешина) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Евлешина) Агафья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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