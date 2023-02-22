Лоскутова (Евлешина) Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1923
Рождение ребёнка
11.06.1926
Рождение ребёнка
17.06.1930
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно