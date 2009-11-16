Фёдорова (Никонова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Никонова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1928

Дата смерти

16.11.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1948

Дочь: Назаренко Наталья Львовна

Отец ребёнка: Фёдоров Лев Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Лев Васильевич

Смерть
16.11.2009
Севастополь, Украинская ССР
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