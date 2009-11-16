Фёдорова (Никонова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1928
Дата смерти16.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1948
Дочь: Назаренко Наталья Львовна
Отец ребёнка: Фёдоров Лев Васильевич
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.2009
Севастополь, Украинская ССР