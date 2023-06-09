? не факт что сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Булушева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дядя Лёва (Лев) Племянник Ивана Кузьмича Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Иванович
Мать ребёнка: не указана