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? не факт что сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Булушева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дядя Лёва (Лев) Племянник Ивана Кузьмича Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана