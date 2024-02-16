Липатов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

1964 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1989

Отец: Липатов Александр

Мать: Елена

Бракосочетание
30.07.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Казахстан Алма-Ата
Рождение ребёнка
25.03.2017

Сын: Липатов Демид Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан Алма-Ата
Рождение ребёнка
07.02.2022

Дочь: Липатова Каролина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан Алма-Ата
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