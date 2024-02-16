Липатов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1989
Отец: Липатов Александр
Мать: Елена
Бракосочетание
30.07.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Казахстан Алма-Ата
Рождение ребёнка
25.03.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан Алма-Ата
Рождение ребёнка
07.02.2022
Дочь: Липатова Каролина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан Алма-Ата