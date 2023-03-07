Рекшинская (Громова) Екатерина Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Громова) Екатерина Евлампиевна

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Место рождения

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

24.04.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1889 по 1892
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1892 по 1907
Работа или профессия
С 1907 по 1913
Бор, город Бор, Нижегородская область
учительница начальной школы
Образование
По 1907
епархиальное училище
среднее
Место жительства
С 1907 по 1913
Бракосочетание
1913

Муж: Рекшинский Николай Павлович

Место жительства
С 1913 по 1921
Рождение ребёнка
30.08.1914

Сын: Рекшинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рекшинский Николай Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С 1914 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
среднее
Работа или профессия
С 1916 по 1943
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
зубной врач
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1943
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище
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