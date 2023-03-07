Рекшинская (Громова) Екатерина Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти24.04.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1889 по 1892
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 1907
Работа или профессия
С 1907 по 1913
Бор, город Бор, Нижегородская область
учительница начальной школы
Образование
По 1907
епархиальное училище
среднее
Место жительства
С 1907 по 1913
Бракосочетание
1913
Место жительства
С 1913 по 1921
Рождение ребёнка
30.08.1914
Сын: Рекшинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Рекшинский Николай Павлович
Образование
С 1914 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
среднее
Работа или профессия
С 1916 по 1943
зубной врач
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1943
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище