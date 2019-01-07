Битюкова (Смирнова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битюкова (Смирнова) Людмила Николаевна

Место рождения

Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.11.1930

Дата смерти

07.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1930

Отец: Смирнов Николай

Мать: Смирнова Парасковья Ивановна

Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1956

Дочь: Игошева Елена Александровна

Отец ребёнка: Битюков Александр Иванович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1963

Сын: Битюков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Битюков Александр Иванович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битюков Александр Иванович

Смерть
07.01.2019
Торонто, Канада
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