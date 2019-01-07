Битюкова (Смирнова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения?.11.1930
Дата смерти07.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1930
Отец: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
27.07.1956
Дочь: Игошева Елена Александровна
Отец ребёнка: Битюков Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1963
Сын: Битюков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Битюков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2019
Торонто, Канада