Зарецкий Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарецкий Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1971

Дочь: Зарецкая Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Медведева Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарецкая Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Медведева Галина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Галина Фёдоровна