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Емелина Маргарита Дмитриевна
Емелина Маргарита Дмитриевна
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
25.12.2018
Пол
Женский
Отец
Емелин Дмитрий Владимирович
1993 г.р.
Мать
Емелина (Лысенко) Мария Алексеевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2018
Отец:
Емелин Дмитрий Владимирович
Мать:
Емелина Мария Алексеевна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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