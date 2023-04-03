Исак Кондратьев
Место рожденияд. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения1786
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Кондратий Ахтамонов
Мать: Агафья Иванова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821
Сын: Захар Исаков
Мать ребёнка: Парасковья Степанова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ульяна (Иулиана) Исакова
Мать ребёнка: Парасковья Степанова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Захарова
Мать ребёнка: Парасковья Степанова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1824
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
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