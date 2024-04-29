(Придатко) Ольга Ефимовна
Место рождениясело Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
село Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрий
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрий
Смерть
Неизвестно