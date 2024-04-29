(Придатко) Ольга Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Придатко) Ольга Ефимовна

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Место рождения

село Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Придатко Ефим Захарович

Мать: Придатко (Поролло) Мария Николаевна

село Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрий

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрий

Смерть
Неизвестно

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