Шадрин Симеон Луппович
Место рождения
Дата рождения14.04.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1851
Отец: Шадрин Лупп Павлович
Крещение
16.04.1851
Восприемники сын их Дмитрий Луппов Шадрин, кр жена Афанасия Леонтьева Шемякина
Бракосочетание
04.11.1877
Поручители по жениху д. Пузова Антон Васильев Шемякин, Марк Иванов Шадрин По невесте д. Климовщины Александр Косьмин Митенев, д. Леонтьевщины Енангско-Воскресенского прихода Василий Л…
Рождение ребёнка
08.03.1883
Мать ребёнка: Шадрина Домника Стефановна
Рождение ребёнка
16.09.1884
Дочь: Шадрина Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Шадрина Домника Стефановна
Рождение ребёнка
03.08.1888
Сын: Шадрин Александр Семенович
Мать ребёнка: Шадрина Домника Стефановна
Смерть
Неизвестно