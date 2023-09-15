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Шадрин Симеон Луппович

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.04.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1851

Отец: Шадрин Лупп Павлович

Мать: Шадрина Иульяния Ивановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещение
16.04.1851
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники сын их Дмитрий Луппов Шадрин, кр жена Афанасия Леонтьева Шемякина
Бракосочетание
04.11.1877

Жена: Шадрина Домника Стефановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху д. Пузова Антон Васильев Шемякин, Марк Иванов Шадрин По невесте д. Климовщины Александр Косьмин Митенев, д. Леонтьевщины Енангско-Воскресенского прихода Василий Л…
Рождение ребёнка
08.03.1883

Сын: Шадрин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Шадрина Домника Стефановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1884

Дочь: Шадрина Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Шадрина Домника Стефановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Шадрин Александр Семенович

Мать ребёнка: Шадрина Домника Стефановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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