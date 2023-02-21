Соколов Генадий Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Призыв на военную службу
08.02.1942
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Призывник, отправлен в 29 запасную бригаду г. Вологда
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Место жительства
Неизвестно
Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1943