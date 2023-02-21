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Соколов Генадий Христофорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Соколов Христофор Севастьянович

Мать: Соколова Марфа Афанасьевна

Призыв на военную службу
08.02.1942
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Призывник, отправлен в 29 запасную бригаду г. Вологда
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Место жительства
Неизвестно
Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1943
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