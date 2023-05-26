Тарарова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарарова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Тараров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарарова Кира Александровна

Отец ребёнка: Тараров Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараров Александр Владимирович