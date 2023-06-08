Аксельман Эеририс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Гай
Мать: Аксельман Октавия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Карлос
Отец ребёнка: Аксельман Брем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Тодус
Отец ребёнка: Аксельман Брем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Илиус
Отец ребёнка: Аксельман Брем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Брем
Смерть
Неизвестно