Аксельман Эеририс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Эеририс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Гай

Мать: Аксельман Октавия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Карлос

Отец ребёнка: Аксельман Брем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Тодус

Отец ребёнка: Аксельман Брем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Илиус

Отец ребёнка: Аксельман Брем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Брем

Смерть
Неизвестно