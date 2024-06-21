Буцневий (Новикова) Ирина Кузьминична 01.05.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буцневий (Новикова) Ирина Кузьминична

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Место рождения

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.05.1906

Дата смерти

14.10.1985

Пол

Женский

Отец

Между 1882 и 1883 г.р.

Мать

Между 1880 и 1881 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906

Отец: Новиков Козьма (Косма)

Мать: Новикова Анна

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцневий Владимир

Упоминание
Неизвестно
Владивостокская централизованная библиотечная система | https://vladlib.ru/n26_11_21_3/ | https://vladlib.ru/n26_11_21_3/ | «Фадеев моей юности»: Ирина Кочубейникова | Читатели библиотек в рамках | м... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Бессмертный цех | https://bc.pgpb.ru/database/person/34/ | https://bc.pgpb.ru/database/person/34/ | Буцневий Ирина Кузьминична | Годы жизни: | 1906 - | Инструктор партийной организации Фрунзенского р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буцневий Владимир

Отец ребёнка: Буцневий Владимир

Место жительства
1913
Владивосток
Переезд во Владивосток из Калужской области дер. Глагольня
Смерть
14.10.1985
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Морское кладбище города Владивосток
Похороны
Неизвестно
Морское кладбище

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