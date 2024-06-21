Буцневий (Новикова) Ирина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения01.05.1906
Дата смерти14.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906
Отец: Новиков Козьма (Косма)
Мать: Новикова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буцневий Владимир
Упоминание
Неизвестно
Владивостокская централизованная библиотечная система | https://vladlib.ru/n26_11_21_3/ | https://vladlib.ru/n26_11_21_3/ | «Фадеев моей юности»: Ирина Кочубейникова | Читатели библиотек в рамках | м... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Бессмертный цех | https://bc.pgpb.ru/database/person/34/ | https://bc.pgpb.ru/database/person/34/ | Буцневий Ирина Кузьминична | Годы жизни: | 1906 - | Инструктор партийной организации Фрунзенского р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буцневий Владимир
Отец ребёнка: Буцневий Владимир
Место жительства
1913
Владивосток
Переезд во Владивосток из Калужской области дер. Глагольня
Смерть
14.10.1985
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Морское кладбище города Владивосток
Похороны
Неизвестно
Морское кладбище