Чепинога ______
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепинога Виктор
Мать ребёнка: Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепинога Анатолий
Мать ребёнка: Варвара Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Даниловна
Смерть
Неизвестно