Чепинога ______ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепинога ______

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепинога Виктор

Мать ребёнка: Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепинога Анатолий

Мать ребёнка: Варвара Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Даниловна

Смерть
Неизвестно
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