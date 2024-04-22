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Подборонников Федор Петров

Место рождения

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
21.01.1915

Жена: Климова Фекла Яковлевна

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Подборонникова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Подборонникова Феодоссия Федоровна

Мать ребёнка: Климова Фекла Яковлевна

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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