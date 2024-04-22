Подборонников Федор Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Бракосочетание
21.01.1915
Жена: Климова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Подборонникова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Подборонникова Феодоссия Федоровна
Мать ребёнка: Климова Фекла Яковлевна
Смерть
Неизвестно