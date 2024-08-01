Скиба Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Скиба Антип
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1905
Жена: Скиба (Турута) Параскева
Witnesses:казаки села Дептовки: Никифор Фёдорович Денисенко и Тихон Зиновьевич Демьяненко. По невесте: крестьяне Иван Потапович Гайдай и Давид Акимович Турута
Смерть
Неизвестно