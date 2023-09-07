Коткова Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1934

Сын: Заболотных Алексей Иванович

Отец ребёнка: Заболотных Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотных Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Заболотных Иван Николаевич

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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