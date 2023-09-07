Коткова Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1934
Сын: Заболотных Алексей Иванович
Отец ребёнка: Заболотных Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотных Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Заболотных Иван Николаевич
Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно