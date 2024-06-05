Майстрах Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.11.1922
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
30.08.1940
Военная награда
02.06.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Демобилизация
12.06.1965
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1986