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Майстрах Евгений Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.11.1922

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1922

Отец: Майстрах Владимир Францевич

Мать: Майстрах (Соколова) Ксения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередниченко Лидия Кузьминична

Призыв на военную службу
30.08.1940
Военная награда
02.06.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Демобилизация
12.06.1965
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1986

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