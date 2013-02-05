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Шабалин Александр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1928

Дата смерти

05.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928

Отец: Шабалин Илья Иванович

Мать: Шабалина Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
23.11.1959

Дочь: Базегская Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шабалина Нина Александровна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Нина Алексанровна

Смерть
05.02.2013
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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