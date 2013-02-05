Шабалин Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1928
Дата смерти05.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928
Рождение ребёнка
23.11.1959
Дочь: Базегская Людмила Александровна
Мать ребёнка: Шабалина Нина Александровна
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.2013
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область