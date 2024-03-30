Лозовой Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовой Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Лозовой Александр Николаевич

Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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