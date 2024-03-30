Лозовой Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1923
Сын: Лозовой Александр Николаевич
Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Симоненко Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно