Волошина (Кореневская) Владлена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Кореневская) Владлена

Место рождения

с. Колпашево

Дата рождения

18.05.1933

Дата смерти

13.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Колпашево
Бракосочетание
15.07.1961

Муж: скрыто настройками приватности

ЗАГС Железнодорожного р-н г. Новосибирск
Смерть
13.05.2020
Новосибирск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище г. Новосибирск
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