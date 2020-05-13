Волошина (Кореневская) Владлена
Место рожденияс. Колпашево
Дата рождения18.05.1933
Дата смерти13.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Колпашево
Бракосочетание
15.07.1961
Муж: скрыто настройками приватности
ЗАГС Железнодорожного р-н г. Новосибирск
Смерть
13.05.2020
Новосибирск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище г. Новосибирск