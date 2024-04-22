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Жгун Иван Сергеевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

06.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891 ст.

Отец: Жгун Сергей Елисеевич

Мать: Жгун Акулина Семёновна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
22.07.1912 ст.

Жена: Жгун Евдокия Михеевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.12.1914 ст.

Дочь: Жгун Анна Ивановна

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Михеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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