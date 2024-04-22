Жгун Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891 ст.
Отец: Жгун Сергей Елисеевич
Мать: Жгун Акулина Семёновна
Бракосочетание
22.07.1912 ст.
Жена: Жгун Евдокия Михеевна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.12.1914 ст.
Дочь: Жгун Анна Ивановна
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Михеевна
Смерть
Неизвестно