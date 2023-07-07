Бабина Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1908

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1908

Отец: Бабин Андрей

Мать: Дарья

Смерть
1933