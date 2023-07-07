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Бабина Ольга Андреевна
Бабина Ольга Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1908
Дата смерти
1933
Пол
Женский
Отец
Бабин Андрей
Мать
Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
МО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1908
Отец:
Бабин Андрей
Мать:
Дарья
Смерть
1933
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