Лоторев Ефим
Место рожденияРоссия, Курская область, Фатежский район, д. Крюково
Дата рождения1901
Дата смерти11.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Лоторев Феофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лоторева) ?
Мать ребёнка: Лоторева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоторева Варвара
Смерть
11.01.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно