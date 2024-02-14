Лоторев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоторев Ефим

Место рождения

Россия, Курская область, Фатежский район, д. Крюково

Дата рождения

1901

Дата смерти

11.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лоторев Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лоторева) ?

Мать ребёнка: Лоторева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоторева Варвара

Смерть
11.01.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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