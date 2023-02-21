Семенюк Никифор Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.
Сын: Семенюк Антон Никифорович
Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.01.1893 ст.
Сын: Семенюк Антон Никифорович
Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна
Бракосочетание
До 1893 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.08.1899 ст.
Сын: Семенюк Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.
Дочь: Семенюк Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
05.09.1905 ст.
Сын: Семенюк Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Ясько Мария Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно