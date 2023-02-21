Семенюк Никифор Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Никифор Авксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.

Сын: Семенюк Антон Никифорович

Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.01.1893 ст.

Сын: Семенюк Антон Никифорович

Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1893 ст.

Жена: Семенюк Марина Григорьевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.08.1899 ст.

Сын: Семенюк Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.

Дочь: Семенюк Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.09.1905 ст.

Сын: Семенюк Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Ясько Мария Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.

Сын: Семенюк Яков Никифорович

Мать ребёнка: Семенюк Марина Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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