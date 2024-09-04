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Даньков Василий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Даньков Антон Алексеевич

Мать: Данькова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данькова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данькова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данькова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
18.08.1925

Сын: Даньков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Лысенко (Данькова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

Смерть
1947
Причина смерти: перитонит из-за аппендицита

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