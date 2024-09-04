Даньков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1947
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Даньков Антон Алексеевич
Мать: Данькова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данькова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данькова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данькова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
18.08.1925
Сын: Даньков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Лысенко (Данькова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна
Смерть
1947
Причина смерти: перитонит из-за аппендицита