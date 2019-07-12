Старкова (Тагильцева) Клара Николаевна
Место рожденияUlaanbaatar, Khan-Uul, Ulaanbaatar, Mongolia
Дата рождения12.12.1927
Дата смерти12.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927
Ulaanbaatar, Khan-Uul, Ulaanbaatar, Mongolia
Рождение ребёнка
27.02.1963
Сын: Старков Сергей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Старков Иннокентий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.11.1965
Сын: Старков Алексей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Старков Иннокентий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
12.07.2019
Похороны
15.07.2019
Центральное кладбище