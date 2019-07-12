Старкова (Тагильцева) Клара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Тагильцева) Клара Николаевна

Место рождения

Ulaanbaatar, Khan-Uul, Ulaanbaatar, Mongolia

Дата рождения

12.12.1927

Дата смерти

12.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927

Отец: Тагильцев Николай Григорьевич

Мать: Тагильцева Мария Ивановна

Ulaanbaatar, Khan-Uul, Ulaanbaatar, Mongolia
Рождение ребёнка
27.02.1963

Сын: Старков Сергей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Старков Иннокентий Алексеевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.11.1965

Сын: Старков Алексей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Старков Иннокентий Алексеевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
12.07.2019
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
15.07.2019
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Центральное кладбище
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