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Толстов Валентин

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Место рождения

с. Александровка, Мазановский район, Амурская область, СССР

Дата рождения

09.09.1952

Дата смерти

30.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952

Отец: Толстов Степан (Стефан)

Мать: Толстова (Жаворонкова) Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.11.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.2004
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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