Толстов Валентин
Место рожденияс. Александровка, Мазановский район, Амурская область, СССР
Дата рождения09.09.1952
Дата смерти30.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.11.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.2004
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно