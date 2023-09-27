Павлова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Герасимов Илья Герасимович

Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Герасимов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович

Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Минченкова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1914

Дочь: Гаврилова Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Герасимов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович

Рождение ребёнка
1988

Сын: Герасимов Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Софья Герасимовна

Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Герасим Павлович

Смерть
1938
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