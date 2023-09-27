Павлова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1901
Сын: Герасимов Илья Герасимович
Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Герасимов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Минченкова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1914
Дочь: Гаврилова Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Герасимов Петр Герасимович
Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович
Рождение ребёнка
1988
Сын: Герасимов Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Софья Герасимовна
Отец ребёнка: Павлов Герасим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938