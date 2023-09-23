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Зиганшин Руслан Айнурович
Зиганшин Руслан Айнурович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.2023
Пол
Мужской
Отец
Зиганшин Айнур Дамирович
1987 г.р.
Мать
Зиганшина (Горбунова) Ксения Михайловна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2023
Отец:
Зиганшин Айнур Дамирович
Мать:
Зиганшина Ксения Михайловна
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