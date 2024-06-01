Коробова Градислава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова Варакса Арсеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.06.1919
Дочь: Плескач Александра Арсеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1923
Дочь: Коробова Анна Арсеньевна
Отец ребёнка: Коробов Арсентий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Иванова Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно