Коробова Градислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Градислава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова Варакса Арсеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.1919

Дочь: Плескач Александра Арсеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.08.1923

Дочь: Коробова Анна Арсеньевна

Отец ребёнка: Коробов Арсентий

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Иванова Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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