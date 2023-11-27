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Дарья (по крёстному отцу) Павловна

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Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

15.03.1907 ст.

Дата смерти

16.08.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

До 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: - Ольга Алексеевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.156-157 (Рождение №-18ж)
Крещение
16.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Павел Павлович - крестьянский сын из д.Бол.Горка Крёстная мать: Александра Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Смерть
16.08.1907 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 5 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
18.08.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.212-213 (Умершие №-35ж)

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