Дарья (по крёстному отцу) Павловна
Место рождения
Дата рождения15.03.1907 ст.
Дата смерти16.08.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: - Ольга Алексеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.156-157 (Рождение №-18ж)
Крещение
16.03.1907 ст.
Крёстный отец: Павел Павлович - крестьянский сын из д.Бол.Горка Крёстная мать: Александра Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Смерть
16.08.1907 ст.
Младенец в 5 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
18.08.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.212-213 (Умершие №-35ж)