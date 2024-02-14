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Гинтер Яков Христианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Екатерина

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