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Гинтер Яков Христианович
Гинтер Яков Христианович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Пол
Мужской
Отец
Гинтер Христиан
1844 г.р.
Мать
(Шопп) Екатерина
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Гинтер Христиан
Мать:
Екатерина
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